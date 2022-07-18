النويري يبحث مع سفير ألمانيا سبل استثمار الظروف للوصول لتسوية في ليبيا

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” اليوم الإثنين سبل استثمار كافة الظروف من أجل الوصول إلى تسوية في ليبيا بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال تحقيقاً لمطلب الشعب الليبي.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من قضايا الشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار واستثمار كافة الظروف من أجل الوصول إلى تسوية بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال تحقيقاً لمطلب الشعب الليبي.