حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهم للشريحة الأولى (منازل)

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء.

وأوضح القرار، المعلن اليوم الإثنين، والصادر بتاريخ أمس الأحد، أن تعريقة الاستهلاك بالنسبة للمنازل كالآتي: الشريحة الأول من 1 إلى 800 كيلو وات بـ 50 درهم، والشريحة الثانية من 801 إلى 1500 كيلو وات بـ 75 درهم، والشريحة الثالثة من 1501 كيلو وات فما فوق بـ 150 درهم.

أسعار الاستهلاك للتجاري

وبالنسبة للتجاري (إنارة وقود) تكون الشريحة الأولى من 1 إلى 500 كيلو وات بـ 100 درهم، والشريحة الثانية من 501 كيلو إلى ألف كيلو وات بـ 150 درهم، والشريحة الثالثة من 1001 كيلو وات فما فوق بـ 200 درهم.

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أسعار الاستهلاك الصناعي للكهرباء

أما بالنسبة للاستهلاك الصناعي الخفيف، فالشريحة الأولى (من كيلو إلى ألف كيلو وات) ب، 100 درهم، والشريحة الثانية من 1001 كيلو وات فما فوق بـ 200 درهم.

وبالنسبة للصناعي الثقيل، فسعر الاستهلاك لكل كيلو وات 200 درهم، والمرافق العامة 350 درهم، وإنارة الشوارع 350 درهم، والزراعي (صغار المزارعين) بـ 100 درهم، أما المزارع الكبيرة فتحاسب بـ 150 درهم لكل كيلو وات.