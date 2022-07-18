السفير المالطي يُعلن عن البدء في خدمات منح التأشيرات من بنغازي

العنوان – بنغازي

صرح السفير المالطي تشارلز صليبا اليوم الإثنين أن السفارة المالطية سوف تشرع في منح التأشيرات من داخل بلدية بنغازي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري.

وأكد المكتب الإعلامي للبلدية أن صليبا أكد عقب زيارته ليلدية بنغازي أن منح التأشيرات سيكو نمن خلال مكتب التأشيرات الكائن بمنطقة الفويهات مُقابل نادي الفويهات الرياضي .

وأضاف مكتب الإعلام أن رئيس المجلس التسييري بحث مع السفير المالطي سُبل التعاون في المجالات التعليمية والصحية والثقافية إضافة إلى التنسيق مع غُرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي لترتيب لقاء لعدد من رجال الأعمال المالطيين والليبيين في مدينة بنغازي

وأشار إلى أن صليبا أكد حرصه على تحقيق بداية فعلية في المواضيع ذات الاهتمام المُشترك التي تم النقاش بشأنها وحرص دولة مالطا على التعاون في مُختلف المجالات.