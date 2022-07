القايد: من ينادون بعودة النظام الملكي هم طبقة غير مؤثرة ولا وجود لهم بالمعترك السياسي

ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد أنه لا سبيل لعودة نظام الملكية لليبيا، في ظل عدم تمتعه بشعبية كبيرة، وعدم وجود قوى مسلحة تدعمه، إلا أن يتم فرضه من قبل المجتمع الدولي، ممثلًا بالبعثة الأممية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يصب لصالح ليبيا.

القايد وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قالت: “إن فترة حكم القذافي امتدت لمدة 42 عامًا، تشكلت خلالها كتل وشرائح سياسية وأجيال إما لا تعلم شيئًا عن الملكية، وإما لديها فكرة سلبية عنها”.

واعتبرت أن من ينادون بعودة هذا النظام يمكن حصرهم في أبناء وأحفاد الطبقة التي عملت مع الملك إدريس السنوسي، وتحلم باستعادة نفوذها الواسع في المجتمع”، مضيفة: “هم طبقة غير مؤثرة، فلا يملكون سلاحًا ولا وجودًا نافذًا بالمعترك السياسي، وإن وُجدت شخصيات منهم تحت قبة البرلمان”.

وأشارت إلى عدم طرح الداعمين لعودة الملكية أي برامج أو مخططات تبرهن على كفاءة هذا النظام وقدرته على التعاطي مع أزمات ليبيا الراهنة.

وأضافت: “إن دور الملك الراحل إدريس السنوسي في تاريخ البلاد كان معروفًا، ولكن ماذا عن الأدوار القيادية والنضالية التي لعبها ولي العهد، أو أي من أفراد أسرته في الوقت الحالي لصالح ليبيا وشعبها؟ وماذا يملكون من إنجازات وخبرات تؤكد أنهم شخصيات قيادية قادرة على التعامل مع الوضع الحالي بكل تحدياته؟”.

القايد ختمت: “هم لا يطرحون غير دستور 1951، والبعض يختلف حوله، وبالتالي هذا ليس كافيًا، واستقدام شخصية وفرضها فرضًا دون أن يعرفها الجميع يعد انتحارًا للدولة”.

