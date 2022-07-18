السفير المالطي : البدء في التأشيرات من داخل بلدية بنغازي

بنغازي 18 يوليو 2022 وال- أجرى سفير دولة مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا زيارة لبلدية بنغازي، التقى خلالها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ناقش خلالها الإجراءات المُتعلقة بمنح التأشيرات للمواطنين من داخل المدينة.

هذا وصرح السفير المالطي للمكتب الإعلامي للبلدية بأن السفارة المالطية ستشرع في منح التأشيرات من داخل بلدية بنغازي إعتبارا من يوم 24 .يوليو .2022 م من خلال مكتب التأشيرات الكائن بمنطقة الفويهات مُقابل نادي الفويهات الرياضي .

كما تم خلال اللقاء مُناقشة سُبل التعاون في المجالات التعليمية والصحية والثقافية، إضافة إلى التنسيق مع غُرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي، لترتيب لقاء لعدد من رجال الأعمال المالطيين والليبيين في مدينة بنغازي.

هذا وأثنى السفير المالطي على حُسن الإستقبال، مُؤكداً حرصة على تحقيق بداية فعلية في المواضيع ذات الإهتمام المُشترك التي تم النقاش بشأنها، وحرص دولة مالطا على التعاون في مُختلف المجالات)وال( أ م/ ر ت.

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