القائم بالأعمال المصري يؤكد للافي حرص القاهرة على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية

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التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، ‏القائم بالأعمال بسفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، تامر مصطفى، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

مشيداً بدور جمهورية مصر العربية في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وجهودها في رعاية بعض مسارات الحوار الليبي.

من جهته جدد القائم بالأعمال المصري، حرص القاهرة على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية.

وذلك بما يحق الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة جميع الليبيين.