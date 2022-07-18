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النويري: ناقشت مع السفير الألماني معالجة القضايا الليبية للوصول إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” اليوم الإثنين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من قضايا الشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار واستثمار كافة الظروف من أجل الوصول إلى تسوية للوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال تحقيقاً لمطلب الشعب الليبي.

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قناة ليبيا الحدث

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