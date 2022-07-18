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اللافي يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا مع ‏القائم بأعمال السفارة المصرية

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، ‏القائم بالأعمال بسفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، تامر مصطفى؛ لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد اللافي، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً بدور جمهورية مصر العربية في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وجهودها في رعاية بعض مسارات الحوار الليبي.

من جهته، جدد القائم بالأعمال المصري، حرص القاهرة على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحق الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة جميع الليبيين.

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صحيفة الساعة 24

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