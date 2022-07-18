بن قدارة: هذه أبرز الرسائل التي سنعمل على ترسيخها

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجديد فرحات بن قدارة أن تطوير عمل المؤسسة وتعزيز مبدأ الشفافية واتباع الأساليب العلمية الحديثة في مجال الإدارة هي من أبرز الرسائل التي سيعمل على ترسيخها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالمدارء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة.

وشدد بن قدارة على أن الانتماء فقط للمؤسسة وليس للأشخاص والكفاءة هي معيار التقييم، دون النظر للأشياء الأخرى، وبين أن الهدف هو خلق بيئة عمل صحيحة للموظفين من تحسين للرواتب وتوفير خدمات التأمين الطبي التي تليق بموظفي القطاع.

من جانبه أوضح وكيل وزارة النفط وعضو مجلس الإدارة خليفة رجب عبد الصادق أن هذا الاجتماع جاء لتأكيد استمرار عملية الإنتاج والدفع بكوادر المؤسسة إلى الأمام.