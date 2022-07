الشهيبي: تجاوز عقيلة صالح والمشري كليًا في موضوع النفط سيحفزهما للاتفاق

ليبيا- تساءل رئيس الهيئة العليا القوى لتحالف الوطنية توفيق الشهيبي قائلًا: “هل يتجاوز الاتفاق ما بين القائد العام ورئيس حكومة الوحدة الوطنية حدود المؤسسة الوطنية للنفط ويصل لعمق خلافاتهم السياسية، أم أنه سيظل اتفاقًا محصورًا في مؤسسة النفط؟”. الشهيبي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى اعتقاده بأن الاتفاق سيكون محدودًا بمؤسسة النفط فقط وسيظل الاتفاق هشًا وقد ينهار في أي لحظة والعودة لنقطة الإغلاقات النفطية. وتابع: “إذا الاتفاق الحالي حول مؤسسة النفط (إذا ما استمر)، سيقابله توافق أكبر بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، ففي اعتقادي أنهما تم تجاوزهما كليًا في موضوع النفط وهذا سيحفزهما للاتفاق”. ونوّه إلى أنه قد يكون التوافق الثاني مضادًا بشكل أو بآخر للتوافق الأول.

