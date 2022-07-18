البيوضي: على مجلسي النواب والدولة إقرار موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دعا المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، رئاسة مجلسي النواب والدولة لإقرار القاعدة الدستورية وإقرار موعد نهائي لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتأكيد على وجود سلطة تنفيذية موحدة تمثل مخرجا للتوافق الوطني، ودفعا نحو جهود التسوية والإقرار بضرورة المضي قدما.

برر البيوضي دعوته قائلًا: “يأتي ذلك في ظل ما يعصف ببلادنا من مخاطر حقيقية قد تؤدي لحالة من الجمود السياسي المستدام والإنزلاق نحو رهن ثرواتها للأجنبي تحت شعارات براقة، والتزاما بقناعة راسخة بضرورة استكمال العملية الإنتخابية وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، واستنادا على كثير من التحولات السياسية وقناعة بضرورة وجود اتفاق ضامن وشامل وسلطة تنفيذية واحدة تلتزم بتعهداتها، ولأن المواقف السياسية ترتكز على القيم والمبادئ الراسخة والدافعة نحو انتزاع الحق الوطني لملايين الناخبين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الإقتراع، و بالنظر للسياسات المنفصلة والتي تستهدف الأشخاص دون اعتبار لتبعات هذه الممارسات ولأن الخيارات السلمية الضامنة لتنفيذ الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية تقف بين صفقتين إحداهما شاملة تمثل الأغلبية في مجلس النواب و52 عضوا من المجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة والأخرى تمثل موتورين يتعاملون مع الوطن كغنيمة ووسيلة للإفتراس، ورغم الموقف المسبق المناوئ لأي خطوة تعطل المسار الديمقراطي وبهدف الحصول على نتائج تحقق المصلحة الوطنية”.

وتابع قائلًا: “أجريت اتصالا مباشرا مع السيد : فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية في إطار التأكيد على خطته العملية نحو تنفيذ الإستحقاقات الوطنية وفقا لخطته المعلنة ، وإذ أعبر عن امتناتي له ولرحابة صدره في تقبل النقد والإستفسارات حول جدية مشروعه السياسي، فإني أؤكد الدعم الكامل والغير مشروط لتوجهاته، وأضم صوتي له ولكل الفاعلين السياسيين والإجتماعيين الداعمون للتظاهر والتواجد أمام قاعة الشهداء بمصراتة يوم غد الثلاثاء 19 يوليو 2022 عند الساعة 6 مساءا ، والتي تدعو لمحاربة الفـساد وانقاذ ليبيا من بيعها وهيمنة دول الأجنبية عليها، وتدعو لتحقيق طموحات شعبنا في إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء دولة حرة ذات سـيادة دولة القانون دولـة المساواة دولة يعيش فيها المواطن حرا كريما”.