«الويبة»: الكتاب المدرسي سيكون متوفراً في سبتمبر

أكد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كامل الويبة، أن الكتاب المدرسي سيكون متوفرا داخل المدارس مع انطلاقة العام الدراسي في الثامن عشر من سبتمبر المقبل.

وأضاف الويبة خلال مؤتمر صحفي أن المركز سيعمم أيضا تقسيم الدروس على الأسابيع، وكذلك توزيع الدرجات والخطة الدراسية على مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، لتعميمه في كافة المؤسسات التعليمية.

وأشار الويبة في حديثه إلى أن عمل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ليس طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه فقط، موضحا أن المركز هو مؤسسة أكاديمية في المقام الأول، تعنى بالعمليتين التعليمية والتربوية.

وحول وضع التعليم في البلاد، قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إن ليبيا تأثرت بثلاثة عوامل رئيسية، هي جائحة كورونا والعامل الأمني، إضافة إلى تأخر إطلاق التعليم الإلكتروني.

وفي إجابة على سؤال حول مخاوف من انقسام المركز وتأثره بالتجاذبات الحاصلة، أكد الويبة أن المركز بمنأى عن التجاذبات الحاصلة، مضيفا أن كل الطلاب من امساعد إلى رأس اجدير إلى تمنهنت هم أبناؤنا، والكتاب المدرسي سيصل إلى كل طالب في ليبيا.