حكومة باشاغا تبحث سبل تحقيق الأمن في فزان

بحث سالم الزادمة نائب رئيس حكومة فتحي باشاغا مع عبدالسلام الشريف رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية، وأسامة عويدان مدير أمن سبها سبل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة فزان.

وبين موقع أخبار وزارات الحكومة الليبية أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالجانب الأمني، والطرق الممكنة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة فزان.

وأكد الزادمة استعداد الحكومة الليبية تقديم كامل الدعم والمساندة للأجهزة الأمنية، وتلبية كافة احتياجاتها ومتطلباتها لأداء مهام عملها بالشكل الصحيح والمطلوب.