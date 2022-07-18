خالد مازن يبحث ملف حماية الطاقة الكهربائية في سبها

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، اليوم الإثنين، ملف حماية الطاقة الكهربائية في سبها، وذلك خلال لقاء مع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، ومدير أمن سبها.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز النشاطات التي تقوم بها الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالحملة التي تستهدف محال الخردة وضبط عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

– سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية ومدينة سبها، حيث استمع الوزير إلى أهم العراقيل والصعاب التي تواجه عمل مديرية الأمن وإيجاد الحلول اللازمة لعلاجها، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين في هذه المنطقة.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.