مكافحة الأمراض: أن مستوى الخطر العالمي لمرض جدري القرود ما زال متوسطا ولا حالات في ليبيا

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين، أن مستوى الخطر العالمي لمرض جدري القرود ما زال متوسطا.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن ليبيا لم تسجل حتى الأن أي حالة مصابة بمرض جدري القرود داخل البلاد.

وأوضح المركز الوطني، أنه يعمل مع جميع الجهات الصحية في جميع البلديات ،مؤكدًا أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية للرصد والتقصي المبكر متوفرة.

وذكر أنه للوقاية من مرض جدري القرود، ينبغي الحرص على ضرورة التواصل مع فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في حال ظهور طفح جلدي بعد أيام قليلة من الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة مع تورم العقد الليمفاوية وخاصة للعائدين من السفر خلال 21 يوما.