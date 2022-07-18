نافيا أي عملية لتبادل الأسرى.. حمودة: لا علاقة لرئيس الحكومة باجتماع لجنة “5+5”

أخبار ليبيا 24

نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أي علاقة لرئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة بتنسيق وتنظيم اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5″، التي عقدت في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

وقال حمودة، في تصريح صحفي نشرته منصة “حكومتنا”، إن اجتماع اللجنة العسكرية يحدث بشكل دوري في المدن الليبية وخارج ليبيا، وأن هذه الاجتماعات لا تتم بتنسيق من رئيس الحكومة، وزير الدفاع ولا يشارك فيها.

وأكد حمودة أن مبدأ رئيس الحكومة من دعم توحيد المؤسسة العسكرية ثابت ولم يتغير، وأن الحل يكمن في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعيدًا عن الصفقات السياسية وتقاسم السلطة.

ونفى حمودة تنظيم الحكومة عملية تبادل الأسرى الموقوفين من الحرب الأخيرة على العاصمة طرابلس، على غرار الطيار عمار الجقم، معتبرًا أنها أخبار عارية عن الصحة لإفساد عملية توحيد الجيش.

واعتبر الناطق باسم الحكومة أن تلك الأنباء غير الصحيحة، تتزامن مع عدة أخبار أخرى مشابهة، قائلاً: “لا صحة لما يشاع عن وجود صفقات أو مشاريع كانت بدايتها تعيين مجلس إدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، وإنما ما حصل هو حل من أجل معالجة ملف النفط ومشكلات الإنتاج”.

وأفاد بيان لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق اليوم، بأن اجتماع طرابلس يأتي على غرار الاجتماعات السابقة التي عقدت في مدينة سرت في 11 ديسمبر الماضي، وفي 8 يناير الماضي.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ورئيس أركان قوات القيادة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.