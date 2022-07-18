الأبلق: الانتخابات البرلمانية هي الحل المنطقي الوحيد للانسداد السياسي

قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن الانتخابات البرلمانية هي الحل المنطقي الوحيد للانسداد السياسي الحالي وإنهاء دور كل الأجسام الحالية.

الأبلق وفي تصريحات صحفية أضاف: “إن الصفقات السياسية الحالية مع حفتر لن تضيف أي شيء إيجابي على المستوى السياسي في ليبيـا”.

ولفت إلى أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير ممكن بسبب مشكلة ترشّح شخصيات جدلية (خليفة حفتر وسيف الإسلام وعبد الحميد الدبيبة) وعدم إمكانية السيطرة الحكومية على كامل البلاد بسبب انتشار السلاح ومراكز القوّة المتعددة.