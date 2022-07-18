المصرف المركزي: الكبير والدبيبة والمشري وشكشك والشنطي أكدوا تمسكهم بالشفافية

ناقش الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خطة تطوير قطاع النفط، في اجتماع عقد اليوم الإثنين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن المصرف المركزي، فإن أهم البنود التي تمت مناقشتها في الاجتماع، التأكيد على أهمية الجهود التي بذلت لعودة العمل بالحقول والموانئ النفطية، والأثر الإيجابي لإعادة العمل بالحقوق النفطية على أهم الاستحقاقات الاقتصادية وملف الكهرباء.

وأكد المصرف المركزي، أن المجتمعين ناقشوا دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم قطاع النفط و الغاز.

ولفت بيان المصرف المركزي، إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة الشروع في تنفيذ الخطة التطويرية لقطاع النفط.

وأوضح بيان المصرف المركزي، أن المجتمعين شددوا على الالتزام بإجراءات الشفافية والإفصاح عن إيرادات الدولة النفطية وأوجه إنفاقها.