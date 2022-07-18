في ذكرى اختطاف سرقيوة.. البعثة الأممية تدين استخدام العنف لإسكات صوت النساء

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين استخدام العنف لإسكات أصوات النساء في السياسة.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاتختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” دعواتها للحصول على معلومات حول مصير سرقيوة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وكان ملثمون مسلحون داهموا منزل سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني بالقاهرة في 17 يوليو 2019، واقتادوها إلى جهة مجهولة بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه، ودمروا كاميرات مراقبة مثبته بمحيط منزلها.