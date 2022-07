المركز الإعلامي لرئيس البرلمان: كافة تصريحات دغيم بشأن رئيس البرلمان محض افتراء وكذب

ليبيا – نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب كل ما جاء على لسان عضو مجلس النواب المقاطع زياد دغيم.

المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أكد أن زياد دغيم مقاطع لكافة جلسات مجلس النواب لمدة قاربت الـ 10 أشهر، لذلك فإنه لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل المجلس.

واستنكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، نقل دغيم تصريحات مكذوبة ومغلوطة لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وشدد على أن كافة التصريحات التي يدلي زياد دغيم بشأن رئيس مجلس النواب هي محض افتراء وكذب وتدليس، ولا تمت للواقع بصلة.

