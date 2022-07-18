مؤسسة النفط تكشف عن عملياتها المقبلة لتصدير النفط الخام

أخبار ليبيا 24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، أنه يتم الاستعداد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر فيسبوك، أنه من المبرمج أن تصل يوم 20 يوليو ناقلة إلى ميناء الزويتينة لتحميل كمية مليون برميل من خام أبوالطفل.

كما كشفت المؤسسة عن وصول ناقلة إلى ميناء السدرة مبرمجة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو.

بالإضافة إلى ذلك لفتت المؤسسة أنه ستصل ناقلتين لميناء رأس لانوف يومي 20 و 21 على التوالي.

لافتة أن هناك ناقلة مبرمجة لتحميل شحنة من خام البريقة بحمولة 600 ألف برميل وذلك خلال هذه الفترة، موضحة أنه تم القيام بهذه الترتيبات من أجل استئناف عمليات الإنتاج.