البركي: زيارة الناظوري إلى طرابلس خطوة على الطريق الصحيح

قالت ريم البركي، الناشطة السياسية، إن توجه رئيس أركان الجيش الليبي، عبد الرزاق الناظوري، إلى طرابلس، اليوم- خطوة على الطريق الصحيح، لأنها ثمرة تعاون ليبي خالص دون أي تدخلات خارجية، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.

أضافت في تدوينة بفيسبوك: “لا أحد يريد الحرب، فكلنا نريد رؤية ليبيا موحدة وقوية تسود فيها كلمة الشعب، ويضبطها دستور متفق عليه، وقوانين تحقق تطلعات الليبيين.. لذا نرحب بأي خطوة لرأب الصدع بما يعيد حق تقرير المصير إلى أصحاب البلد، عبر التوجه لانتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت”.

وواصلت: “أشدد في هذا الصدد على أن ليبيا التي نحلم بها لا تتسع للميليشيات، فنحن أولى ببلادنا، ويمكننا أن نصل إلى اتفاق (ليبي ليبي) دون إملاءات خارجية، إن جعلنا الأولوية هي تحقيق مصلحة الليبيين فقط”.