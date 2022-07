هدية: مجلس الدولة الاستشاري لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية

ليبيا – صرح رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية بأن مجلس الدولة الاستشاري لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية.

هدية أضاف بحسب الموقع الرسمي للمجلس بأن مجلس النواب أدى ما عليه، وملتزم بكل الإتفاقيات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة.

وأوضح رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بأن مجلس النواب أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة، ولكن فوجئ بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه في هذه المشاورات، مشيرًا إلى عزم المجلس الأيام القليلة القادمة عقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية وكرر الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها.

وأكد على أن الوقت حاليًا يُحتم إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.

