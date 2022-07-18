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اللافي لـ”‏القائم بأعمال سفارة السودان”: لابد من تفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، ‏القائم بالأعمال بسفارة جمهورية السودان لدى ليبيا، إيهاب إبراهيم سالم؛ لمناقشة أوجه ‏التعاون في عدة مجالات بين البلدين.

ورحب اللافي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، بالقائم بالأعمال السوداني، مشيداً بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مشدداً على ضرورة العمل المشترك على تفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود.

بدوره، نقل القائم بالأعمال السوداني، تهاني مجلس السيادة والشعب السوداني، للمجلس الرئاسي والشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد والزراعة والاستثمار.

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قناة ليبيا الحدث

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