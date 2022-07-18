المجلس الاستشاري: المشري أطلع الدبيبة وشكشك والكبير والشنطي على مستجدات المسار الدستوري

أفاد مجلس الدولة الاسشاري، بأن رئيسه “خالد المشري”، شارك اليوم الإثنين، في الاجتماع الموسع الذي ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ورئيس الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة”، والذي عُقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، وذلك لمناقشة توحيد الجهود حيال الوضع الحالي الذي تمر به ليبيا.

وعبر الحضور، خلال الاجتماع، عن ارتياحهم لإعادة ضخ النفط الذي من شأنه أن يُحقق التحسين العاجل للخدمات الأساسية للمواطنين وللوضع الاقتصادي في البلاد، بحسب بيان المجلس الاستشاري.

وأطلع المشري، خلال اللقاء، الحضور على آخر مستجدات المسار الدستوري.