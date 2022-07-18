المسماري: المكون العسكري في عموم ليبيا الأقدر على التقارب

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن «المكون العسكري في عموم ليبيا مهما كان الاختلاف بينهم إلا أنهم الأقدر علي التقارب وسد الهوة بينهم»، متابعا: «حتى لو وضعنا فرضيات الصفقات سنجد أبناء المؤسسة العسكرية الأكثر التزاما وانضباطا والأكثر حرصًا على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم».

وتابع المسماري، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «المؤسسة العسكرية تنصهر فيها كل المكونات الاجتماعية الليبية، وتتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والأيديولوجية والسياسية، لأنها أحد أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية الليبية كهوية جامعة لكل الليبيين».

المسماري: أبناء المؤسسة العسكرية قادرون على أن يتناسوا خلافاتهم

وأردف أن «قدرة أبناء المؤسسة العسكرية على أن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة جدًا، وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية، وهي حماية الوطن والمواطن والذود عن سيادته وسلامة أراضيه، هي النقطة الجوهرية التي تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استجابة لنداء العقل والمنطق».

واعتبر أن كل ما سبق «جعل المسار العسكري بين أعضاء لجنة (5+5) من أنجح المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية وغيرها.

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جاءت تصريحات المسماري في أعقاب اجتماع لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور رئيس أركان قوات القيادة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

حمودة: لا علاقة للدبيبة باجتماع (5+5)

وأفاد بيان لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق اليوم، بأن اجتماع طرابلس يأتي على غرار الاجتماعات السابقة التي عقدت في مدينة سرت في 11 ديسمبر الماضي، وفي 8 يناير الماضي.

لكن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، نفى أي علاقة لرئيس الحكومة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة بتنسيق وتنظيم اجتماعات اللجنة، التي عقدت في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين.