حكومة الدبيبة تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية

العنوان-طرابلس

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، قرارا لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء.

وأوضح القرار، المعلن اليوم الإثنين، والصادر بتاريخ أمس الأحد، أن تعريفة الاستهلاك بالنسبة للمنازل كالآتي: الشريحة الأول (من 1 إلى 800 كيلو وات) بـ50 درهمًا، والشريحة الثانية (من 801 إلى 1500 كيلو وات) بـ75 درهمًا، والشريحة الثالثة من (1501 كيلو وات فما فوق) بـ150 درهمًا.

وبالنسبة للتجاري (إنارة وقود) تكون الشريحة الأولى (من 1 إلى 500 كيلو وات) بـ100 درهم، والشريحة الثانية (من 501 كيلو إلى ألف كيلو وات) بـ150 درهمًا، والشريحة الثالثة (من 1001 كيلو وات فما فوق) بـ200 درهم.

أما بالنسبة للاستهلاك الصناعي الخفيف، فالشريحة الأولى (من كيلو إلى ألف كيلو وات) بـ100 درهم، والشريحة الثانية (من 1001 كيلو وات فما فوق) بـ200 درهم.

وبالنسبة للصناعي الثقيل، فسعر الاستهلاك لكل كيلو وات 200 درهم، والمرافق العامة 350 درهمًا، وإنارة الشوارع 350 درهمًا، والزراعي (صغار المزارعين) بـ100 درهم، أما المزارع الكبيرة فتحاسب بـ150 درهمًا لكل كيلو وات.