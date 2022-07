ليبيا – حث الاستشاري الليبي الدكتور على المبروك أبو قرين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والإدارات التابعة لها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تزايد حالات الكورونا في ليبيا والمنطقة، ومجابهة أعراضها ونتائجها.

أبوقرين وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” حدد أولويات وأسس التعامل مع أزمة كورونا، وفي مقدمتها تكثيف الجهود التوعوية من خلال الإعلام والمنصات الإعلامية المتعددة، وتكثيف الجهود في حملات التطعيم بكل الوسائل والطرق، والبرامج بما فيها الزيارات المنزلية، وتأمين خدمات الرعاية الصحية المتكاملة المنزلية، وكذلك الاهتمام بالمرافق الصحية ومستشفيات العزل والمستشفيات الميدانية المؤقتة، وضمان سلاسل الإمداد للأدوية والمستلزمات الطبية، والاحتياجات اللازمة والمطلوبة.

كما يجب توسيع مراكز التحاليل بالإضافة إلى زيادة منافذها بما في ذلك الصيدليات والتحاليل المنزلية، وإطلاق مبادرات الكشوفات الطبية من خلال الحملات والزيارات الميدانية لإيصال الخدمات لكل مكان ولكل محتاج وخصوصًا كبار السن، ومراكز التأهيل، ومراكز العجزة والمعاقين، والسجون والفئات الضعيفة، وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الأخرى التي تزاول في مهام الخدمات المباشرة للجمهور وجميع المعرضين للأخطار بالإصابة بالعدوى.

ودعا أبو قرين في ختام تصريحه وزارة الصحة لتكييف النظام الصحي بما تجعله بالمرونة المطلوبة للاستجابة السريعة في التعامل مع الطوارئ والأزمات الصحية.

The post المبروك: على وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تزايد حالات كورونا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية