أبوجناح لـ«السفير التركي»: لابد من إرسال فرق طبية تركية لتشغيل مستشفياتنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة- وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح- ظهر اليوم، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانبين الصحي والأمني.

ورحّب أبوجناح، في مستهل اللقاء، بالسفير والوفد المرافق له، مثمّنًا مساعيه لدفع علاقات البلدين والتعاون نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وتركزت مناقشات وزير الصحة مع السفير التركي حول جملة من الموضوعات، أبرزها، إرسال فرق طبية تركية لتشغيل عدد من المستشفيات.

وشكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني المشترك في حماية الحدود والمنافذ، باستخدام أحدث التقنيات.

من جانبه، أعرب السفير التركي، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيها المتعلقة بالجانب الصحي.