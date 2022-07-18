النائب حسن الزرقاء: أغلب القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا ترفض اعتماد الدستور الملكي

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، إن أغلب القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا ترفض اعتماد الدستور الملكي، ولو لفترة مؤقتة.

وأضاف الزرقاء – بحسب الشرق الأوسط – أن تلك القوى ترفض بشكل مطلق عودة الملكية كنظام حكم في البلاد.

واوضح النائب أن السبب لوجود تخوف لدى تلك القوى من وصول شخصية جديدة للسلطة، قد تجري لصالحها تعديلاً للقوانين والتشريعات وتقصي الجميع.

وتوقع أن يؤدي دخول الداعين لعودة الملكية على خط الصراع على السلطة بين تيارات عدة مدنية ودينية إضافة للوجود القوي للميليشيات المسلحة، لمزيد من تأزم الموقف، وليس للانفراجة.

وأشار الزرقاء إلى أن مثل هذه الدعوات محاولة للهروب من الأزمة، وليست سعياً جدياً لحلها.