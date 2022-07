‏القائم بأعمال السفارة المصرية يؤكد لـ اللافي حرص بلاده على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين القائم بالأعمال بسفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، تامر مصطفى، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومناقشة أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

اللافي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدًا بدور جمهورية مصر في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وجهودها في رعاية بعض مسارات الحوار الليبي.

من جهته، جدد القائم بالأعمال المصري، حرص القاهرة على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحق الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة جميع الليبيين.

