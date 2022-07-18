السفارة الأمريكية في ليبيا تمنح محارق مخلفات طبية لبلدية الخمس

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أفادت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم الأثنين أن برنامج تقارب التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منح محارق مخلفات طبية لخمس بلديات في ليبيا كما دربت موظفي المستشفيات على التشغيل والصيانة.

وبينت السفارة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طلبت من البلديات اعتماد سياسة إحراق مخلفات طبية التي وضعتها الوكالة بالتعاون مع السلطات الليبية.

وأكدت السفارة الأمريكية أن المحارق ستعمل على منع وصول المواد الخطرة إلى المجتمعات المحلية.

وستقلل بشكل كبير من حجم ووزن النفايات التي يتم التخلص منها مع القضاء على مسببات الأمراض الضارة.

وأشارت السفارة الأمريكية أن الموظفين والمرضى في عيادات الصحة العامة الليبية يتعرضون لتهديدات صحية باستمرار.

وذلك في ظل عدم وجود آليات سليمة للتخلص من النفايات الطبية.

وأضافت السفارة أنه لسوء الحظ، غالبًا ما تنتهي نفايات المستشفيات في الشوارع والأرصفة ومصارف مياه الأمطار.

علاوة على ذلك، أدت التحديات المنجرة عن جائحة الكورونا إلى زيادة كبيرة في النفايات الطبية في ليبيا.