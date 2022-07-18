المحجوب: لقاء الناظوري والحداد جاء استكمالا لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار

اجتمع الفريق ” عبد الرزاق الناظوري ”رئيس أركان الجيش ، ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية الفريق ” محمد الحداد ” في العاصمة طرابلس بحضور لجنة 5+5 العسكرية المشتركة للوقوف على ما تم التوصل إليه واستمرار العمل في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتؤدي مهمتها لتحقيق سيادة الوطن وأمنه واستقراره.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء ” خالد المحجوب ” عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الناظوري وأعضاء الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة وصلوا إلى مطار معيتيقة وكان في استقبالهم الحداد وعددا من الضباط في مختلف التخصصات والصنوف.

كما بين المحجوب أن الزيارة تأتي استكمالا لما بدأ العمل به لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وكذلك إعادة دمج المسلحين .

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، إلى أن هذا الاجتماع سيعقبه المزيد من اللقاءات والتي سيتم فيها تكليف عدد من الفرق الفنية التي ستضع برنامجا متكاملا لما سيتم الاتفاق عليه.