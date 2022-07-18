في الذكرى الثالثة لاختطافها.. البعثة الأممية تكرر مطالبتها بكشف مصير سهام سرقيوة

كررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، مطالبتها بمعلومات عن مصير عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة، وذلك في الذكرى الثالثة لاختطافها وتعرضها للإخفاء القسري.

وطالبت البعثة، في تدوينة عبر حسابها في موقع «تويتر»، بمثول الجناة أمام العدالة، منددة «باستخدام العنف لإسكات أصوات النساء في مضمار السياسة».

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ويرجع تاريخ اختفاء النائبة سهام سرقيوة إلى في 17 يوليو 2019، عنجما انقطع الاتصال بها بعد ساعات من وصولها إلى بنغازي قادمة من القاهرة، وحينها ترددت أنباء عن مهاجمة مسلحين منزلها والاعتداء على أسرتها، قبل اقتيادها إلى مكان مجهول، فيما لقي الحادث إدانات واسعة محليًّا ودوليًّا.

ومنذ ذلك الحين لم يتضح مصير سرقيوة حتى الآن، رغم تكرار المطالبات المحلية والدولية لكشف أية معلومات عنها، أو مكان إخفائها.