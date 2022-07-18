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المسماري: المكون العسكري في عموم ليبيا هو الأقدر على التقارب وسد الهوة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري أن المكون العسكري في عموم ليبيا مهما كان الاختلاف بينهم إلا أنهم الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك،  اليوم الاثنين، أضاف المسماري “إن المؤسسة العسكرية تنصهر فيها كل  المكونات الاجتماعية الليبية وتتلاشي فيها الانتماءات القبلية والحزبية والايدلوجية والسياسية لأنها أحد أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية الليبية كهوية جامعة لكل الليبيين”.

وتابع: “إن قدرة أبناء هذه المؤسسة على إن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية وهي حماية الوطن والمواطن والذود عن سيادته وسلامة أراضيه هي النقطة الجوهرية التي تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استجابة لنداء العقل والمنطق”.

وقال اللواء المسماري: أنه “حتى لو وضعنا فرضيات الصفقات والاتفاقات السياسية سنجد أبناء المؤسسة العسكرية الأكثر التزاما وانضباطا والأكثر حرصا على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم، لأن الضبط والربط العسكري والاعتزاز بالشرف العسكري عوامل تسهم في حلحلة كل الأزمات التي يعاني منها الوطن”.

ولفت المسماري إلى أن ذلك ما جعل المسار العسكري بين أعضاء لجنة “العشرة” من انجح المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية و غيرها”.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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