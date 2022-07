دغيم: لا صفقة سياسية بين حفتر والدبيبة وما حدث هو تقاطعات داخلية وخارجية أدت لضرورة إعادة إنتاج النفط

ليبيا – علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على ما يجري بشأن المؤسسة الوطنية للنفط وآخر التطورات حولها، مؤكدًا عدم وجود صفقة سياسية بمعنى الصفقة، وما حدث فيما يخص المؤسسة الوطنية للنفط هو تقاطعات داخلية مع خارجية أدت لضرورة إعادة إنتاج النفط.

دغيم قال خلال لقاء أ ذيع على برنامج “حوارية الليلة” الذي بُثَّ على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إنه على المستوى المحلي لا شك ان المستوى الخدمي اعطى شواهد ربما حدوث انفجار وثورة شعبية في كل ليبيا وهذا حقق تقاطع مصلحة داخلية في ليبيا مع مصلحة وتقاطع خارجي.

ونوّه إلى أن المصلحة الآن موجودة عند كل الليبيين أن يعود إنتاج النفط وتخف أزمة الكهرباء والوقود، معتقدًا أن الوضع وصل للحد الأقصى من مرحلة الانفجار، فالكل تابع المظاهرات وتحولها بسرعة لنوع من العنف، بالتالي الوضع أصبح لا يحتمل والأنظمة تسقط عندما تحدث أزمات في الكهرباء والوقود.

وأكد على أن الجميع محليًا تقاطعت رؤيتهم ومصلحتهم مع تقاطع والمصلحة الدولية التي كان هناك ضغط كبير لإعادة إنتاج النفط وتوفيره بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية.

أما بشأن اتهامات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرئيس المجلس الرئاسي وشقيقة حول الهجوم على مقر البرلمان فاعتبر أن عملية حرق البرلمان المحسوبة على منطقة عقيلة صالح كانت ضربة مؤلمة له، لذلك ربما ردة فعله كانت قاسية في توجيه اتهامات للمظلوم المنفي والمجلس الرئاسي بحسب قوله، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي هو المؤسسة الوحيدة التي حاولت أن تكون محايدة وعلى مسافة واحدة من الجميع، ومع ذلك كل الأطراف السياسية تهاجمه بشكل مستمر.

وأضاف: “أعتقد المجلس الرئاسي يحتاج لوقت وبدأ الآن يحدث تفاعل والأفكار تخرج والأطراف كلها ورأيها وبدت الصورة تتضح والمجلس الرئاسي أعتقد أن امامه ثلاثة خيارات يذهب لها بشكل قانوني دون اشكالية. وهو مجبر الآن، إذا استمر الضغط الشعبي، سيجلس كل واحد في مكانه وإذا استمر الضغط الرئاسي مع انسداد المجلسين يجب على الرئاسي أن يقوم بدوره”.

وزعم أن الدبيبة أفعاله وأعماله مست الشعب عن قرب، لذلك يشكل حالة جديدة بالتالي وجود توافق وتسوية بين الشخصيتين أي (الدبيبة وخليفة حفتر) أقصر طريق نحو الوصول للاستقرار وإجراء انتخابات.

كما شدد على أن الوضع الشائك لن يستمر وهناك طرف سيرتكب خطأ يغير المشهد، متوقعًا أن يقوم فتحي باشاآغا باستخدام القوة ليدخل طرابلس أو حدوث تقارب بين المشري وعقيلة صالح تفضي لإقصاء الشخصيات الثلاث التي تملك الشعبية.

س/ في لقائك الأخير ذكرت أن خارطة التحالفات السياسية القائمة في ليبيا ستتبدل وتتغير، هذا ما حصل اليوم، لكن الأمر لا يعد استشرافًا، ولا يعد قراءة للواقع على اعتبار أن المتغيرات في ليبيا فجائية، غير خاضعه للمنطق، بالتالي ربما كنت تملك المعلومة أو إنك احد منسقي هذه الصفقة أو ما سميت إعلاميًا بالصفقة التي جرت بين الدبيبة وحفتر؟

أؤكد من منطلق المعلومة بعدم وجود صفقة سياسية بمعنى الصفقة ما حدث فيما يخص المؤسسة الوطنية للنفط هو تقاطعات داخلية مع خارجية أدت لضرورة فتح إعادة انتاج النفط في زمن زيارة بايدن الأخيرة، وعلى المستوى المحلي لا شك أن المستوى الخدمي أعطى شواهد ربما حدوث انفجار وثورة شعبية في كل ليبيا، وهذا حقق تقاطع مصلحة داخلية في ليبيا مع مصلحة وتقاطع خارجي ربما انتهزتها الإمارات وبشكل كبير بحكم علاقتها مع الطرفين الدبيبة والمشير حفتر والجيش نجحت في الاستفادة من التقاطعات المحلية.

س/ كان بإمكان صنع الله البقاء في مكانه ويمارس ضغطًا على مغلقي الحقول النفطية ولا يتم تعيين فرحات بن قدارة ؟

في السياسة دائمًا تحتاج لتقديم أوراق رسمية لحفظ ماء الوجه، وليس منطقيًا بعدما حدث من إغلاق وتعنت من الطرفين أن يتم فجأة فتح النفط فقط بدون وجود إجراء أو تعديل وتغير، وكذلك صنع الله أزعج ربما الطرفين في عملية إحالة عوائد النفط، لحكومة الدبيبة في مرحلة والإشكاليات المستمرة والتدخل لمحاولة تدويل هذه المؤسسة والإيرادات ربما أزعج الدبيبة لفترة طويلة الطرفين وجدوا المخرج للتغير.

س/ لكنها ورقة مكلفة استبدال صنع الله بفرحات بن قدارة الرجل المحسوب على النظام السابق كما يصنف من بعض السياسيين والأقرب لمعسكر حفتر، وبالتالي ما الذي تحصل عليه الدبيبة؟

المصلحة الآن الموجودة عند كل الليبيين أن يعود إنتاج النفط وتخف أزمة الكهرباء والوقود، أعتقد أن الوضع وصل للحد الأقصى مرحلة الانفجار، الكل تابع المظاهرات وتحولها بسرعه لنوع من العنف، الوضع أصبح لا يحتمل والأنظمة تسقط عندما تحدث ازمات في الكهرباء والوقود، الجميع محليًا تقاطعت رؤيتهم ومصلحتهم مع تقاطع والمصلحة الدولية التي كان هناك ضغط كبير لإعادة إنتاج النفط وتوفيره، زيارة بايدن أساسها الطاقة للسعودية وربما الإمارات انتهزت الفرصة.

س/ لماذا بن قدارة نزل بنغازي وأعلن منها حيث شركة الخليج للنفط بأن هذه الخطوة جاءت بمباركة ودعم حكومة الوحدة الوطنية وشكرها؟

لا توجد صفقة وستظهر شواهد كثيرة خلال الأيام القادمة تؤكد عدم وجود الصفقة والوضع مستمر على ما هو عليه، لكن عندما تنبأت بوجود تغير في خارطة التحالفات كانت مرتبطة بمشروع القاهرة جنيف، وما ذكرته أن عقيلة صالح والمشري سيتفقوا على إقصاء المرشحين الثلاثة الأبرز للانتخابات، ولو تمت التفاهمات بين المشري وعقيلة على إقصائهم، وكانت هناك نية ومحاولة لكانت ستنطلق التحالفات الجديدة وتغير المشهد الكامل في ليبيا، لكن هذا تأجل وما زال قائمًا ربما في الجولات القادمة، لكنه تأجل أو ترحل لفترة زمنية.

س/ كان هناك اتفاق بين رئيسي مجلس النواب والدولة بالاتفاق على إقصاء ثلاث شخصيات، حفتر وسيف الإسلام والدبيبة؟

ذكرتها على قناتكم والجزيرة.

س/ لماذا لم يتوافق الرجلان على إقصاء هذه الشخصيات؟

المشري قال إن عقيلة صالح كان موافقًا ومن ثم تراجع عن الأمر وصار عليه ضغوط وهذا ما وصلنا في الإعلام، والتقديرات الشخصية لما نرى المسار بالكامل نرى بيان 2+3 وكلمات الممثلين الدول في مجلس الأمن تعطيك إيحاء أنه كان هناك شيء وحافز لمجلسي النواب والدولة أنه لو تتفقون على قاعدة دستورية الحافز سيكون حكومة ثالثة ونقصد إما نتفق على الدبيبة وهذا مستبعد أو نتفق على باشاآغا أو حكومة ثالثة،أوهذه المكافأة كانت موجودة وأغرت الشخصيتين لكن آخر لحظة تعثر الموضوع ولو تم الأمر سيغير خارطة التحالفات في ليبيا.

طبيعة الشخصيتين ربما المشري أقل ضغوطًا، ولكن عقيلة سيجد صعوبة في تمرير هذا المشروع لكن هناك إرادة من بعض الدول في انتخابات رئاسية دون الشخصيات الثلاثة الأبرز في ليبيا. طبيعة الدول لا تتمنى لدول أخرى أن تحكم بنظام قوي أو شخصيات قوية ومستقلة.

س/ من هذه الدول التي تقف تحديدًا وراء اقصاء الشخصيات الثلاث والمتداخلة في الأزمة الليبية؟

التصميم العملية التي حدثت تدرجًا من القاهرة 1 إلى 2/3 واجتماع جنيف كان يوحي أنه أصبحت النقطة الوحيدة التي ربما تأتي في إطار التسوية هي إقصاء الشخصيات الثلاث.

كل الدول تسعى أن تكون الدول المجاورة لها الأنظمة ضعيفة وقاعدة شعبية ضعيفة، والثلاث شخصيات هم الأبرز في الساحة الليبية ولديهم قواعد شعبية حقيقية.

س/ المشري وعدد من المتابعين والمراقبين فضلًا عن المصادر الخاصة للأحرار تحدثت أن مسألة إقصاء من يحمل الجنسية الأجنبية من الانتخابات القادمة وعقيلة صالح وافق، لكنه آخر لحظة تراجع، وكل المصادر تتحدث عن شخصية واحدة أرغمته على التراجع بلقاسم خليفة حفتر؟

هذا سمعناه في الإعلام، ولكن شخصيًا توقعت أن عقيلة صالح سيتجه لعملية الإقصاء وهذا ما صرح به المشري، بمجرد الإعلان عن اجتماع جنيف وانتهاء اجتماع القاهرة الثالث قلت إن عقيلة والمشري سيتفقون على إقصاء الشخصيات الثلاث وهذا كان في تقديري الشخصي وهناك اتجاه دولي في نظري تجاه هذا الأمر.

س/ هناك من قال إن المظاهرات التي جرت في كل ليبيا ولو كانت حقيقية الجموع سئمت كل الطبقة السياسية حتى إن هناك من قال إن إعطاء الضوء الاخضر بحرق البرلمان بمباركة حفتر على اعتبار الخطوة التي كان يقدم عليها عقيلة صالح في جنيف؟

اعتبره نوع من شيطنة الآخر في هذا الاتهام، الإعلام المحسوب على الجيش كان شديدًا في عملية حرق البرلمان.

س/ لكن حفتر وعبر ناطقه في بيانه المتلفز والمكتوب لم يشر لا من قريب ولا من بعيد باستنكاره لما جرى في البرلمان من عمليات حرق ونهب؟

تكلمت عن الإعلام المحسوب، الشعور عند جميع السياسيين أن الوضع في ليبيا وصل لنقطة الانهيار والانتشار، كل الأطراف السياسية تحاول أن تستوعب المظاهرات وتتفهمها؛ لأن الوضع المعيشي والخدمي للناس وصل لحد لا يحتمل، ولكن لا يوجد أي شاهد أن الجيش دعم أو رحب.

س/ عندما تتحدث عن ظاهرة ما وتذكر بيانًا طويلًا عريضًا وتبثه بشكل متلفز وتتجاهل الحدث الرئيس وهو حرق البرلمان هذه إشارة كافية لدى البعض، على الأقل ترجح عملية محاولة لي ذراع عقيلة بشكل أو بآخر لإقدامه على خطوة أصحاب الجنسية في الترشح للعملية السياسية، عقيلة صالح اتهم محمد المنفي وشقيقه سامي أنهما يقفان خلف عملية الحرق والنهب؟

بيان مجلس النواب كان خفيفًا أول ليلة، وبعدها بدأ التصعيد لأن عملية هجوم البرلمان وهي مدانة كانت ضربة موجهة لعقيلة وفكرة الزعامة في تسويق المدة الأخيرة أن عقيلة هو الزعيم على مستوى برقة، عملية حرق البرلمان المحسوبة على منطقة عقيلة صالح كانت ضربة مؤلمة للمستشار، لذلك ربما ردة فعله كانت قاسية في توجيه اتهامات للمظلوم المنفي والمجلس الرئاسي، أراها المؤسسة الوحيدة التي حاولت أن تكون محايدة وعلى مسافة واحدة من الجميع. وأرى لكل الأطراف السياسية هناك هجومًا مستمرًا على الرئاسي سواء قام بشيء أو لم يقم.

س/ تدافع دائمًا عن المجلس الرئاسي ودعم قراراته المرتقبة وكأنه جسم مرجعي لا خلاف عليه، ما المصلحة التي لديك لتدافع عن هذا المجلس؟

أنا داعم أساسي لهذه القائمة وهذا معروف ولكن المجلس الرئاسي انتهج سياسة الحياد ووصفت بالضعف. إذا كان محايدًا على الأقل نحن كليبين نجد مرجعًاإاذا وصلنا لتفاهمات ممكن الرئاسي أن يقودها. معلوماتي الشخصية قبيل انتهاء ما يسمى مهلة خارطة الطريق كان هناك ضغط دولي على الرئاسي ألا يصدر شيئًا ولا يقوم بشيء لأن نعطي فرصة أخيرة للمجلسين.

أعتقد المجلس الرئاسي يحتاج لوقت، وبدأ الآن يحدث تفاعل والأفكار تخرج والأطراف كلها ورأيها وبدأت الصورة تتضح والمجلس الرئاسي أعتقد أن أمامه ثلاثة خيارات يذهب لها بشكل قانوني دون إشكالية. وهو مجبر الآن، إذا استمر الضغط الشعبي، سيجلس كل واحد في مكانه وإذا استمر الضغط الرئاسي مع انسداد المجلسين يجب على الرئاسي أن يقوم بدوره.

س/ كعضو ملتقى حوار ويتهم الدبيية حليفك وصديقك على المستوى الشخصي أنه فكك الملتقى عبر عملية رشاوى في الصورة السياسية والمالية، صورة سياسية عبر تسمية بعض المناصب لبعض أعضاء ملتقى الحوار ومن ضمن المتهمين شخصك، ما الذي تحصلت عليه من الدبيبة؟

لم أتحصل على شيء وما زلت عضو مجلس نواب مقاطعًا وملتقى حوار سياسي.

فكرة التفاهمات السياسية جزء من عملنا اليومي، الصفقات، فيما يخص أن القائمة أو الدبيبة مصلحتها أن تفكك ملتقى لست مقتنعًا بالأمر، الخصوم في الملتقى ربما هم يقولون أن الملتقى الآن هناك أعضاء حصلوا على مناصب وهذا أمر غير صحيح.

س/ يقال إنك مرشح لواحدة من السفارات اليوم؟

سمعت الإشاعة كما سمعها المشاهدين وليس لدي أي معلومة للحظة ولم يخبرني أحد بها، بالنسبة لي إشاعة، أولًا أنا لن أستمر كعضو مجلس نواب وحتى عندما فتح باب الترشيح لم أترشح للعضوية، ولكن هل يعني ذلك أني سأتوقف عن العمل السياسي؟ لا سأحاول أن ألعب دورًا وأرى أين أقدر، سألعب دورًا في العمل السياسي هذا بكل تأكيد، وهذا هدف بالنسبة لي. أما أن أترشح لمجلس النواب هذا مستبعد. أنا ثالث مرة أدعو للاستقالة الجماعية، ما الفائدة أنا إذا قدمت استقالتي بشكل فردي؟ لو قدمناها جماعيًا سينتهي مجلس النواب ويجبر الجميع الذهاب للانتخابات.

س/ مع من على وجه التحديد، تقلباتك والتغيرات في توجهاتك السياسية وتحالفاتك من النقيض للنقيض، كنت مع عقيلة صالح وعملت بالقرب منه واليوم تنتقده بشراسة ومجلسه؟

هذا تكلمت فيه، أنا مع المستشار عقيلة صالح في مبادرته القائمة على كل إقليم يختار رئيسًا، لما تدخل في قائمة دون ضوابط. ولما أصر عقيلة على الذهاب لفكرة القائمة بعيدًا عن مبادرته واختار من الأعضاء، تصويتي سيكون للقائمة وليس لشخص، أغلب الناس رأت نوعية الشخصيات الموجودة في القاهرة، لذلك لم أكن مقتنعًا أن أمشي في هذا التصويت، وهذا ليس تقلبًا بل ثبات على المبادرة الأصلية التي تغير من غير وجهة نظره.

س/ علاقتك جيدة مع خليفة حفتر وأبنائه وتلتقي به وعلى الصعيد السياسي لديكم رؤى عديدة متشاركة، على ضد من ذلك حفتر ممن ساند عملية سحب الثقة من الدبيبة الذي هو صديقك وما زال في فلكك السياسي الذي تؤيده؟

كسياسي أعتبر فشلت في تقريب وجهات النظر بين الدبيبة وحفتر وحملت المسؤولية للحكومة، الجيش رحب بفوز القائمة وكان أول المرحبين. وفي نظري كان هناك تقصير من الحكومة في التعامل مع الجيش وحاولت الدفع نحو إجراء تعديل وزاري، وحتى رؤيتنا في جنيف أن ملتقى الحوار السياسي يتولى فكرة إعادة تقديم الحكومة الجديدة ونحل الإشكالية كوزارة الدفاع. فكرة تحالف الشخصيتين الأقوى في ليبيا الآن عندي فيها رؤيا وأرى فيها استقرار ليبيا.

الدبيبة أفعاله وأعماله مست الناس عن قرب، لذلك يشكل حالة جديدة، وأرى أن وجود توافق وتسوية بين الشخصيتين أقصر طريق نحو الوصول للاستقرار وإجراء انتخابات.

س / ما زال البعض يصر على أن ما جرى في أبو ظبي صفقة سياسية وأولى خطواتها تعين فرحات بن قدارة، هل صحيح ما يشاع أن من سيدفع ثمن التقارب عقيلة وحكومة باشاآغا؟

ليس صفقة ولا تقاربًا، ربما الذي حدث الآن تقاطعات محلية وداخلية والمشاهدين سيشاهدون شواهد، الأيام القادمة أنه لا توجد صفقة. لو صحت افتراضات البعض، السياسية واقع ولا أستطيع القول من سيدفع الثمن لأني أرى أن حكومة باشاآغا لا وجود لها، فكرة الصفقة كيف تتم؟ هذا ما زال بعيد.

السيد فرحات أرى فيه شخصية ذات مواصفات مناسبة للمرحلة وشهادتي به مجروحة، الرجل لديه علاقات دولية جيدة واستغرب كلام صنع الله، لا يليق عندما تكلم عن الإمارات، الإمارات محتاجة 600 مليون دولار من ليبيا؟ الرجل لديه علاقات قوية مع أطراف ليبية متعددة ومنهم الدبيية وحفتر وعقيلة، والجميع يحتاج الآن لحل مشكلة النفط لأسباب متعددة.

س/ تاريخ فرحات الشخصي من هو ليوضع على البنك الليبي المركزي محافظًا له؟ وأي المؤهلات التي أوصلته لهنا والذي انتهت شركة الأثاث في عهده؟

لست محاميًا عنه، المواضيع المالية التي تتعلق بالفساد والشركات هذا أمر مفروض أن يتجه نحو المؤسسات كالقضاء وديوان المحاسبة، أنا أتكلم من الناحية السياسية، هذه المرحلة ما قيمة المؤسسة إذا كان النفط مقفلًا؟ الصفقة الرابحة الحقيقية هي للشعب الليبي الذي حصل انفراجة، وأعيد فتح النفط من جديد، وسينعكس هذا الأمر على الوقود والكهرباء، هنا الصفقة الحقيقية، علاقات الرجل جيدة دوليًا، وما يهمني أن فرحات وما أعرفه عنه ابن بنغازي وكان في منصب وإنحاز لفبراير كالآخرين.

لما حدث إغلاق النفط مع السراج قلنا النفط يبقى مجمدًا في حساب ليبي، ومنعنا مشروع التدويل ورفضناه وحتى عقيلة كان رافضًا للتدويل! قلنا يفتح النفط وتبقى الأموال في الحساب حتى تأتي حكومة جديده.

لما حدث الإغلاق من ثلاثة شهور قلنا يفتح النفط وتجمد الأموال لحين إجراء الانتخابات نفس التصور الذي نجحنا فيه مع السراج لذلك أدعم فكرة السفير الأميركي.

س/ برأيك بحكم قربك السابق وفهمك لعقلية عقيلة صالح وتعاطيه السياسي بعد فشل حكومة باشاآغا، ما الخطوة القادمة التي سيقدم عليها الرجل ليحافظ على حظوظه في المعادلة السياسية؟

أرى الوضع الشائك لن يستمر، وأرى أن هناك طرفًا سيرتكب خطأ يغير المشهد وأعتقد هناك عقاب في السياسة أما المجلسين أو رئاسة المجلسين، بإجراء تغيرات في رئاستها.

س/ كأنك تشير لخطوة سيقدم عليها باشاآغا باستخدام القوة ليدخل طرابلس أو تقارب بين المشري وعقيلة صالح تفضي لإقصاء الشخصيات الثلاث التي تملك الشعبية؟

أتوقع الأقرب أن يحدث هذا الأمر.

س/ المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحدث أنه كل ماجاء على لسانك غير صحيح، وأكد أنك مقاطع لكافة جلسات مجلس النواب لمدة قاربت ال ١٠ اشهر وقالت لا يمثل المجلس بل يمثل نفسه، ويستنكر المركز الاعلامي نقلك تصريحات مكذوبة ومغلوطة لعقيلة صالح، وانها محض افتراء وكذب وتدليس؟

جيد، أنا لم أنقل تصريحات عنه، بل أتكلم عن رأيي وتقيمي الشخصي، تكلمنا عن موضوع القائمة فقط.

س/ هل يملك عقيلة صالح قرار مجلس النواب بالكامل؟

نعم لأن الدائرة الدستورية مغلقة. كلام فوزي النويري إن هناك قانونًا تم إقراره بشكل وصدر بآخر، النواب ماذا سيفعلون؟ هل يتعاركون مع المستشار عقيلة؟ يتجهون للدائرة الدستورية؛ لأنها الجهة الوحيدة المخولة بإبطال الإصدارات الخاطئة، وهي مغلقة.

س/ كيف يملك عقيلة صالح الكلمة الفصل في وجود عديد السياسيين داخل مجلس النواب؟

الفكرة مثلًا قانون الميزانية رأيت صورة لزملائي مع قانون الميزانية وهذه مسؤولية كل ليبيا والحكومة والقضاء، الخلل الأساسي إغلاق الدائرة الدستورية. نتكلم بصراحة وهذا الوهم الذي المستشار وقع فيه صدق نفسه، المجتمع الدولي يأخذ منك ما يريد وما يحتاجه وفي النهاية يتركك، هم كانوا محتاجين الإخراج حتى الوصول للنقطة معينة، مشوا معك باللجنة ولما أتيت لتشكل حكومة فشلوك.

س/ أول ما ذكر على لسان عقيلة في البيان المنشور الآن، نعتك بالمقاطع، لذا كل ما تقوله لا يمثل الشخص داخل البرلمان؟

آراها شيئًا جيدًا مقاطع.

س/ هل يستطيع فصلك عن العمل؟

اذا استطاع لذلك سبيلًا لن يتأخر، من ناحية قانونية ودستورية لا يستطيع لكن العملية تسير بشكل غير صحيح.

س/ هناك حديث عن لقاء ثانٍ بين عقيلة والمشري بعد كل التغيرات التي حصلت الآن؟

الوضع على ما هو عليه حتى يرتكب أحد الأطراف الغلط. ولن يستمر الوضع كما هو عليه.

س/ مسألة إقصاء الشخصيات الثلاث لماذا يرى عقيلة والمشري غياب الشخصيات عن الأزمة الليبية سيزيل العديد من العقبات؟

ليس الهدف مصلحة حل الأزمة الليبية، بل بناء غيرة سياسية، فلو حدثت انتخابات هل ستخرج عن أحد هؤلاء الثلاث؟

س/ الخطوة التالية بعد فرحات بن قدارة؟

الوضع سيبقى كما هو عليه والوضع اقتصاديًا سيتحسن نوعًا ما. الطرف المسيطر على الشرق والجنوب هو حفتر والزعيم الأقوى غرب ليبيا هو الدبيبة، يجب أن يحدث تفاهم ما لتجري الانتخابات.

س/ إذا تقارب الرجلان إن صح لن يقوم على أساسه أي عملية انتخابية كما يتحدث البعض؟

هنا دور السياسيين ودورنا كشعب، المصلحة السياسية هي المحرك والتنافس يجب أن تقاتل على طموحك.

س/ ما سبب الخلاف بينك وبين عقيلة؟

لا يوجد اختلاف، الرجل أحترمه، لكن موقفه السياسي في موضوع القائمة والشخصيات التي اختارها وكان رد فعله علي شخصيًا وفيه تشويه. وهذا عتبي عليه.

س/ لماذا عقيلة صالح تارة يأخذ شعارات برقة وحقوقها ويتحدث بها وتارة آخرى لا نسمعه يتحدث؟

لما كان الحراك الفيدرالي كان عقيلة في الصف الآخر مجموعة العمل الوطني، لكنه من سنوات مع هذه المطالب بشكل حقيقي وبقناعة ولم أشهد عليه أنه دعا لانفصال أو حتى ليس من أصحاب التوجه للحرب.

س/ ما مستقبل ما نحن مقدمون عليه؟

أرى هناك تحسنًا على مستوى الخدمات والاقتصاد، فرحات لديه الكثير ليقدمه. والمؤسسة الوطنية للنفط عليها أن تقدم مشروعًا جديدًا للنفط وتقدم تصورًا لتنمية مكانية خاصة لمناطق منبع النفط. أنا لست مع رفع الإنتاج بقدر خلق الصناعات النفطية، لو هناك قرار ليبي عام لرفع الإنتاج لـ 3 مليون برميل أين الأموال لذلك؟ وحينها سنكون محتاجين لشريك أجنبي.

The post دغيم: لا صفقة سياسية بين حفتر والدبيبة وما حدث هو تقاطعات داخلية وخارجية أدت لضرورة إعادة إنتاج النفط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية