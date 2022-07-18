العرفي: جلسة البرلمان ستنعقد الأسبوع القادم.. ومحافظ المصرف المركزي سيتم تغييره

أكد عضو مجلس النواب ” عبد المنعم العرفي ” أن جلسة البرلمان ستنعقد الأسبوع القادم لمناقشة المناصب السيادية وقانون توحيد المرتبات والمحافظ الاستثمارية.

وقال العرفي في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية: أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية وأحلنا أسماء كل المُرشحين مرات عديدة ولكن دون رد”.

كما طالب العرفي ، مجلس الدولة الاستشاري بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب، منبهًا إلى أن الجلسة القادمة ستكون حاسمة لهذا الملف سواء قدم مجلس الدولة أسماء أم لا.

العرفي أشار إلى أن أبرز المناصب السياسية التي سيتم تغييرها هو منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.