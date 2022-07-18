مرضى السكر في بني وليد يشكون نقص دواء الأنسولين

ناشد عدد من مرضى السكر بمدينة بني وليد، وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومخازن الإمداد والجهات المسؤولة في الدولة، بضرورة توفير دواء الأنسولين لمستشفى السكر والغدد الصماء في المدينة، معربين عن استيائهم جراء تأخر وصول الدواء لهم.

وأوضح عدد من المرضى، في أحاديث لـ«بوابة الوسط»، أنهم يعانون من نقص الدواء، ولا حل أمامهم سوى شرائه من الصيدليات الخاصة، بأسعار مرتفعة في ظل تأخر الرواتب وغلاء الأسعار في المدينة.

– الشروع في توزيع أدوية الإنسولين على 4500 مريض بالسكري في بني وليد

وأشار مرضى السكر إلى أنهم في السابق كانوا يحصلون على دوار الأنسولين من مستشفى السكر والغدد الصماء ببني وليد، ومنذ أكثر من شهرين تواصلوا مع العاملين في المستشفى، وكان ردهم بعدم تلقيهم الدواء من مخازن الإمداد.

ويخشى المرضى من استمرار تأخر وصول أدوية السكر، مما يُعرِّض حياتهم للخطر، مناشدين الجميع مساندتهم ودعمهم.

وتجاوز عدد المصابين بمرض السكري في مدينة بني وليد 5 آلاف مريض، من بينهم 150 طفلاً، بحسب المنظومة الخاصة بمستشفى السكر والغدد الصماء في المدينة.

