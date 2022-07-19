خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي.. تبون: ندعو الشعب الليبي الى بناء مؤسسات البلاد بأنفسهم

دعا الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون ” الليبيين إلى «بناء مؤسسات البلاد بأنفسهم»، من خلال انتخاب نزيه لممثليهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية «بعيدًا عن التدخلات والتجاذبات الخارجية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ” ماريو دراغي ” ، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة.

كما أشار تبون خلال لقائه بدراغي ، إلى تطابق وجهات نظر بلاده مع روما حول القضية الليبية، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين من أجل تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في العاصمة المالية باماكو، وهو الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.

ودعا الرئيس الجزائري إلى تعزيز دور البعثة الأممية في مالي من أجل التوصل إلى تسوية للتوترات الحاصلة في منطقة الساحل الأفريقية.

وطالبت الدبلوماسية الجزائرية أكثر من مرة بـ«الحوار» لتسوية الوضع الليبي، وحذرت بشكل خاص من خطر توسع رقعة النزاع إلى منطقة الساحل بأكملها.

ويشار الى أن إيطاليا والجزائر،قد وقعا اليوم الإثنين، 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم على هامش زيارة دراغي، بحسب بيان من الرئاسة الجزائرية.