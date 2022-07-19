مؤسسة النفط: بدء الاستعداد لتصدير النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء أمس الإثنين، بدء الاستعداد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة «القوة القاهرة» على الموانئ والحقول النفطية.

وذكرت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» ، بأن ناقلة ستصل ميناء الزويتينة يوم 20 يوليو، لتحميل مليون برميل من خام أبو الطفل، بالإضافة إلى وصول ناقلة إلى ميناء السدرة مبرمجة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو، فضلًا عن ذلك ستصل ناقلتان لميناء رأس لانوف يومي 20 و21.

كما أفادت أيضآ أن هناك ناقلة مبرمجة لتحميل شحنة من خام البريقة بحمولة 600 ألف برميل وذلك خلال هذه الفترة، لافتة إلى القيام بهذه الترتيبات من أجل استئناف عمليات الإنتاج.

ويشار الى أنه الجمعة الماضية، قد أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة ” انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة «القوة القاهرة» بها.