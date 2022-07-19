باشاغا: أبلغت السفير الأمريكي بضرورة تجنيب المؤسسات السيادية الصراع السياسي

قال فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، إنه تحدث اليوم الإثنين مع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند”.

وأضاف باشاغا، عبر صفحته على “فيسبوك”:” شددت على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي، وتمسكتُ خلال الحديث مع السفير الأمريكي، على أهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ليبيا”.

وتابع باشاغا:” اتفقنا على أن استخدام العنف أمر غير مقبول، وأن استئناف إنتاج النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي”.

ولفت باشاغا، إلى أن استئناف إنتاج النفط يتطلب آليات واضحة ومنضبطة لإدارة العائدات وفق القانون ومع السيادة الوطنية الليبية البحتة.

واستطردت باشاغا:” أكدتُ دعمنا لكافة المسارات التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، أهمها تنفيذ كافة مهام ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5”.