بعيو: ليبيا في أمس الحاجة لتوحيد المؤسسة العسكرية قبل الذهاب للانتخابات

رحّب الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام ” محمد عمر بعيو” ، بأي تقارب بين الليبيين، خاصة في الجانب العسكري، معتبرا أن توحّد المؤسسة العسكرية سيؤدي إلى توحّد ليبيا.

وقال بعيو في تصريحات لتلفزيون “المسار” تابعتها ورصدتها صحيفة الساعة24، إن ركيزتي الحل في ليبيا هما الشعب والجيش، لأن الشعب يمنح الشرعية، والجيش يقوم بحمايتها، لافتا أن ليبيا اليوم لا تزال في مرحلة ما قبل التوحيد لمؤسساتها.

كما دعا بعيو إلى عدم التفاؤل كثيرا باجتماع الفريقين عبد الرازق الناظوري ومحمد الحداد في طرابلس اليوم، قائلا: “لا يجب أن نحمل هذه الخطوة أكثر مما تحتمل، وليبيا تحتاج اليوم إلى خطوات أكثر جرأة من مجرد لقائهما”.

وأكد أن ليبيا في أمس الحاجة وقبل الذهاب إلى الانتخابات ، إلى توحيد المؤسسة العسكرية، والمؤسسة الأمنية، والمؤسسة المصرفية، إضافة إلى توحيد السلطة بإزالة حكومة الدبيبة غير الشرعية وقدوم السلطة الشرعية.

وأضاف: “لا يوجد في ليبيا اليوم مسار سياسي، هنالك فوضى وتخبط ومناورات وكذب وصفقات، وإهدار للوقت والمال، والأجسام السياسية تريد البقاء في المشهد بأي ثمن، وأن تمنّ على الليبيين عدم إشعالها الحرب