الدولية للهجرة: إعادة نحو 200 مهاجر إلى ليبيا في غضون ستة أيام

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس الإثنين، أنها أعادت نحو 193 مهاجرًا إلى ليبيا بعد محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري.

كما أوضحت المنظمة في إحصاء لها، أنه خلال العام الجاري (بداية من يناير حتى 16 يوليو)، جرت إعادة نحو 10 آلاف و465 مهاجرا، بينهم 9 آلاف و371 رجلا، و300 امرأة. فيما غرق 176 شخصا، وفقد 634 آخرين. وبين الغرقى والمفقودين، 694 رجلا، و100 أنثى.

ولفت المنظمة في إحصائيتها أنه خلال في الفترة بين يناير وديسمبر من العام الماضي (2021)، جرت إعادة 32 ألف و425 مهاجرا، فيما غرق 662 شخصا، وفقد 891 آخرين خلال الفترة ذاتها.