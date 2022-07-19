«حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية» يطالب عقيلة صالح بتوفير الحياة الكريمة له

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة، حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية بحضور عضو مجلس النواب ” ابراهيم الزغيد ” المُكلف بمتابعة هذا الملف.

وفي مُستهل اللقاء، عبر الحاضرون عن استنكارهم للاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه مُلاك المحافظ الاستثمارية، حيث طالب أعضاء حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية، رئيس مجلس النواب بالإسراع بتعديل القانون رقم 25 لسنة 2013.م الصادر عن المؤتمر الوطني السابق بما يحفظ حقوقهم ويُحقق لهم العيش الكريم.

وفي ختام اللقاء، قدم أعضاء حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية درع رئيس مجلس النواب تقديراً لمواقفه الوطنية.