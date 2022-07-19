الحراري: العصابات الإجرامية مسؤولة بشكل مباشر عن تعريض حياة المهاجرين للخطر

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب “سليمان الحراري ” عن بالغ قلقه من التقارير الواردة إلى اللجنة والتي تفيد بتزايد أنشطة تهريب البشر عبر الأراضي الليبية.

وأشاد الحراري، في بيان له، بالعمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الليبية لمحاربة مهربي البشر وإنقاذ المهاجرين منهم.

وشدد الحراري، على ضرورة بذل المزيد من الجهود بالنظر لتزايد الأنشطة الإجرامية لعصابات التهريب، مضيفًا أن تلك العصابات الإجرامية مسؤولة بشكل مباشر عن تعريض حياة المهاجرين للخطر واستغلالهم بأبشع الطرق، بل حتى عرقلة عمليات إنقاذهم في البحر كما تشير مصادر خاصة.

وطالب دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لمساعدة ليبيا في إدارة حدودها ومحاربة أنشطة تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية في مجال البحث والانقاذ.

وأوضح أن تدفقات الهجرة تستهدف السواحل الأوروبية وأن ليبيا حاليا هي من تتحمل العبء الأكبر لتزايد أعداد المهاجرين بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.