التيجاني يتابع حملة مراقبة محال الخردة وضبط عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية

ليبيا – التقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني بمدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية مدير مديرية أمن سبها اللواء السنوسي صالح.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد مناقشة اللقاء لأبرز نشاطات الإدارة وخاصة ما يتعلق بالحملة التي تستهدف محال الخردة وضبط عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، فضلًا عن مناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية ومدينة سبها.

وأشار البيان إلى استماع التيجاني لأهم العراقيل والصعاب التي تواجه عمل مديرية أمن سبها لإيجاد الحلول، وبما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

