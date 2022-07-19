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التومي يناقش تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” أمس الإثنين اجتماعا موسعا مع المسؤولين بالهيئة العامة للمعلومات ومصرف الادخار.

واستعرض الاجتماع نتائج مطابقة بيانات المتقدمين للاستفادة من مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير العمل لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي عبر موقع ” فيسبوك .

كما حضر الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس مدير مصرف الادخار “محمود الفقيه” ، و عضو مجلس إدارة المصرف ” نصر المحتوت ” ومدير إدارة قاعدة البيانات بالهيئة العامة للمعلومات “نادر مليطان” وبحضور مستشار وزير الشباب ” مصطفى المزوغي “.

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التومي بدر الدين التومي

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صحيفة الساعة 24

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