المنفي يتلقى برقية تهنئة من رئيس الإمارات ونائبه

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ونائب الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه، عبرا عن خالص تهانيهما وأمنياتهما والشعب الإماراتي، لرئيس المجلس الرئاسي، متمنين للشعب الليبي الخير والسلام والرخاء، داعين الله العلي القدير بأن يعيد هذا العيد على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.