ليبيا – تدارس رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها مع القائمين على إدارة مركز زليتن الطبي واقع الحال العام في المركز.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، تباحث أبو جناح مع مدير المركز علي إبراهيم بن يحيى والمدير المساعد سالم احميدان بشأن الاحتياجات الصحية للمرضى وسبل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها مركز زليتن الطبي.

وأضاف البيان: إن الجانبين استعرضا أبرز الصعوبات التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ومنها تأخر تسييل بند التحسين والتطوير ونقص الاحتياجات اللازمة لإجراء عمليات القسطرة القلبية، فيما شدد أبو جناح على حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح البيان أن أبو جناح تطرق لتعاون الوزارة مع الجهات المعنية في الدولة دعمًا منها لبرنامج توطين العلاج بالداخل، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في صرف المخصصات المالية المتعلقة ببند التحسين والتطوير.

The post أبو جناح: ماضون في دعم برنامج توطين العلاج في الداخل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

