الدرقاش: مطلوب القبض على كل من شارك في استقبال «الناظوري» وأولهم المجلس الرئاسي

طالب مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، بالقبض على كل من شارك في استقبال رئيس أركان الجيش الليبي، عبد الرازق الناظوري، وأولهم المجلس الرئاسي، بحسب تعبيره.

وقال الدرقاش في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كلام في القانون وليس في السياسة. أصدر النائب العام العسكري أمر قبض على الناظوري عام 2019 وهذا الأمر لازال سارياً ولم يتم إلغاؤه”، وفقا لقوله.

وأضاف “قانوناً كل من شارك في استقبال الناظوري في طرابلس هو متلبس بجريمة التستر على متهم مطلوب القبض عليه. بدايةً من القائد الأعلى “في إشارة للمجلس الرئاسي” إلى الفرّاش اللي فرّش البساط الأحمر”.

وكان الفريق محمد الحداد، قد استقبل الفريق عبدالرزاق الناظوري وأعضاء لجنة 5+5 الممثلين للقيادة العامة في مطار معيتيقة، أمس الاثنين، في العاصمة طرابلس.